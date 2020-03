Favara, truffe on line: giovane ai domiciliari

Un giovane di 28 anni, di Favara, condannato a 4 anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di una serie di truffe on line, per un valore di 9 mila euro, e finito in carcere lo scorso 15 maggio, va ai domiciliari.

Lo ha disposto il giudice per le udienze prelimiinari del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano.

il 28enne avrebbe simulato la vendita di merce on oìline, tra cui telefoni cellulari e una imbarcazione, che poi, in realtà non sarebbe mai stata consegnata ai compratori.

Il giovane è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica.