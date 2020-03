Il Sindaco di Naro ai giovani: “fate i supereroi dal divano”

Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara in queste ore sta seguendo l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 nuovo coronavirus. Diversi appelli quelli del primo cittadino ai tanti giovani, molti dei quali arrivati dal nord Italia, in cui li esorta a rimanere in casa per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari.

In un videomessaggio diffuso questo pomeriggio il Sindaco Brandara ha lanciato l’appello: “Quale migliore occasione per essere dei supereroi dal divano di casa?”