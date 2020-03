Insulta e minaccia carabiniere: 36enne rischia processo

Il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Antonella Pandolfi ha notificato l’atto di chiusura indagini nei confronti di un 36enne agrigentino accusato di aver insultato e minacciato un carabiniere in servizio alla Compagnia di Agrigento.

La vicenda risale all’estate scorsa quando – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – l’uomo avrebbe insultato il carabiniere “colpevole” di non averlo fatto passare in una zona interdetta al traffico. Da questo episodio ne sarebbe nato un alterco condito da minacce. Il carabiniere, chiamati i colleghi, ha denunciato in seguito il 36enne che adesso rischia il processo.