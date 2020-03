La Medicina arriva a scuola, patto Ordine dei Medici-Regione Siciliana

L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo sigla un’intesa con gli assessorati regionali alla Pubblica istruzione e alla Salute per dare vita a un progetto di “Medicina scolastica”.

Il progetto è frutto di una collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale. Si tratta, si legge in una nota dell’Ordine dei Medici, di un progetto condiviso di “Medicina scolastica” per educare alla prevenzione i giovani in età scolare e migliorare in prospettiva lo stato di salute della popolazione, riducendo in questo modo anche i costi dell’assistenza sanitaria. A siglare l’intesa saranno Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, Omceo capofila del progetto, l’assessore regionale alla pubblica Istruzione e Formazione Roberto Lagalla e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.