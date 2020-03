Lavorava in nero col reddito di cittadinanza: agrigentina rischia processo per truffa

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di chiusura indagini nei confronti di un’agrigentina per l’ipotesi di reato di truffa. La donna è accusata in sostanza di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante lavorasse (in nero) in una struttura di assistenza della provincia. A denunciare il fatto sarebbe stato l’ex marito che, evidentemente non lasciatosi in ottimi rapporti con la coniuge, segnalò la vicenda. Da qui le indagini, adesso chiuse, con relativa denuncia per truffa. La donna è assistita dall’avvocato Monica Malogioglio.

