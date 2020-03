Scuole chiuse, i giovani di Italia Viva: “restituite le somme per le gite alle famiglie”

“Restituire alle famiglie le somme già versate per i viaggi di istruzione e per tutte le altre attività annullate a causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese”. È questo l’invito che Aby Daoudi e Giorgio Bongiorno di Italia Viva, rivolgono a tutti i presidi della provincia di Agrigento. Le scuole potranno utilizzare per eventuali penali alle agenzie i contributi volontari che le famiglie negli anni hanno versato nelle casse delle scuole e che costituiscono spesso un tesoretto di immediata utilizzazione a disposizione dei presidi. Non ci dicano di averli già spesi – continuano , perché dovranno dichiararlo con nota ufficiale e nessuno, siamo convinti, dichiarerebbe il falso.Aiutiamo le famiglie – proseguono i giovani di Italia Viva, non scarichiamo su di loro eventuali obblighi contrattuali delle scuole, sarebbe troppo facile. Pertanto chiediamo a tutti i dirigenti scolastici di attivarsi immediatamente per la immediata restituzione di tali somme e dar prova del loro livello di sensibilità, al riparo di qualsivoglia giustificazione burocratica”.

