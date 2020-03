Campobello di Licata, il Comune aderisce alla Lega delle Autonomie locali

Il Comune, con deliberazione di Giunta municipale, ha aderito alla Lega delle autonomie locali – Ali. La Lega organizza, fra l’altro, convegni, seminari, percorsi di sviluppo di attività formativa ed informativa. E’ un’associazione di comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, costìtuitasi nel 1916 e impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo di rinnovamento istituzionale. Intanto, il Comune ha costituito il fondo per le risorse decentrate per il 2020. Il provvedimento è stato segnalato, fra gli altri, al sindaco Giovanni Gioacchino Picone.

Giovanni Blanda