Campobello di Licata, la Misericordia oltre il coronavirus

Verrebbe da dire la “Misericordia oltre il coronavirus”, questo è l’impegno dei volontari della Misericordia di Campobello di Licata che, in un momento dove il pensiero e l’attenzione dell’intera collettività non solo locale ma mondiale, è focalizzato a 360 gradi sull’aspetto dell’infezione da COVID-19. Seppur usando tutti gli accorgimenti e le attenzioni scaturite dai decreti delle istituzioni preposte, non si stanno dimenticando che esistono e continuano ad essere presenti i problemi di tanti anziani che continuano ad avere bisogno del supporto che i volontari sono abituati a dare, dei disabili che devono essere accompagnati al Centro Amico di Ravanusa, perché hanno bisogno sempre di cure e di prestazioni specialistiche, di alcuni istituti di assistenza agli anziani che stanno continuando ad usufruire dei volontari a supporto delle attività. Anche il sistema di emergena –urgenza del 118 va supportato perché la gente al di là del coronavirus ha la necessità delle cure ospedaliere urgenti e a volte salvavita ed è per questo che con enorme sacrificio l’ambulanza è disponibile ormai tutti i giorni dalle 08,00 alle 20,00.

Oggi, anche in tempo di emergenza coronavirus, sono circa 30 i volontari che quotidianamente e instancabilmente con senso di responsabilità e senso civico stanno continuando a dare il proprio contributo alla comunità, ha sottolineato il Consigliere Nazionale delle Misericordie Salvino Montaperto, e tutti noi dobbiamo essere fieri della loro sensibilità che senza spauracchio, ma con rispetto delle regole imposte, stanno continuando a rendere onore alla nostra associazione e un servizio a tutta la comunità.

Intanto, ha continuato Salvino Montaperto, la Misericordia risultata vincitrice della consultazione popolare per la destinazione dei fondi della democrazia partecipata, ha già acquisito i preventivi per l’acquisto dei defibrillatori e delle teche di contenimento che devono essere installati in diverse aree del paese, per come comunicato all’amministrazione comunale e al Sindaco.

La Misericordia, al fine di concretizzare il progetto, resta in attesa della disponibilità economica da parte del Comune. Si ricorda, ha concluso il consigliere Montaperto, che l’installazione dei defibrillatori e la formazione estesa a tanti cittadini farà di Campobello, se non la prima, una tra le prime città cardio protette della Sicilia. I casi ormai noti, che hanno visto l’intervento dei nostri volontari e l’utilizzo del defibrillatore in talune circostanze, che sono state salvavita per le persone oggetto dell’intervento, dovrebbero farci maturare una sensibilità civica ed istituzionale più adeguata e consona all’infrastrutturazione in tempi di pace e non in emergenza, come ad esempio la carenza di posti di terapia intensiva per l’emergenza coronavirus in Sicilia.

La Misericordia, infine, ha dato la disponibilità al sindaco Gianni Picone di partecipare all’imminente incontro presso il palazzo municipale, unitamente ad altre associazioni, per l’eventuale collaborazione in attività di supporto per quei cittadini che necessitano di un aiuto durante questo periodo di emergenza.