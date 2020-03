Canicattì: Emergenza – Covid/19 ASP 1- implementazione posti rianimazione – segnalazione possibilità di attivazione n. 4 posti letto di rianimazione presso P.O. di Canicattì

La segreteria aziendale Cimo Agrigento con nota CIMO prot.129 del 08/03/2020 ha chiesto e sollecitato di attivare il piano di emergenza per massiccio afflusso di pazienti e rendere informati o formati urgentemente con un corso di formazione (on-line) per il personale medico ed infermieristico secondo i piani pubblicati sul sito aziendale. Contestualmente si chiedeva l’implementazione di posti letto dedicati all’emergenza Covid/19 compreso l’aumento di posti letto di rianimazione, con individuazione di strutture esistenti e riattivabili presso i P.O Aziendali. Considerata la necessità di reperire posti letto di terapia intensiva, la CIMO, segnala che, per il tramite dei propri iscritti Dirigenti Medici, è venuta a conoscenza che il nosocomio di Canicattì possiede una struttura con 4 posti letto già dotata di impianti gas medicali per ogni postazione, di colonna elettrica, di collegamento via cavo alla stazione di monitoraggio centralizzato in box idoneo, tutto il sistema di ricircolo forzato dell’aria e il sistema di ventilazione a norma, stanza piombata per RX attigua alla sala di degenza e locali adeguati per attività di reparto.

Tale struttura, con poca spesa per la revisione degli impianti, l’acquisto di letti e monitor con ventilatori permetterebbe l’aumento di quattro posti letto di rianimazione La segreteria aziendale CIMO, ribadisce la propria disponibilità a collaborare , con suggerimenti e se del caso aiutare con i propri iscritti a trovare soluzioni per migliorare la situazione. Il sindacato non è solo parte sociale nella difesa dei diritti dei lavoratori ma è anche supporto alla risoluzione di problemi che riguardano il raggiungimento del target aziendale cioè fare salute Cordiali saluti Agrigento 10/03/2020 Il Segretario Aziendale CIMO Agrigento

Dr.ssa Rosetta Vaccaro