Ramo si stacca da albero e colpisce automobilista in corsa

Poteva essere una tragedia. Un grosso ramo si è staccato da un albero presente ai limiti della carreggiata lungo la bretella che porta al tratto aperto del Viadotto Morandi andando a colpire un’automobile in corsa. All’interno un agrigentino alla guida che è rimasto ferito. I primi a soccorrerlo sono stati i passanti che si trovavano in quella zona. Per fortuna, oltre la botta che ha provocato danni all’auto e uno shock all’uomo, non si registrano ben più gravi danni. Sul posto polizia e carabinieri.

loading..