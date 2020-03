Rinviata a 23-24 ottobre “Giornata della Memoria e dell’Impegno”

Per motivi di sicurezza sanitaria e per i rischi causati della presenza del Coronavirus sul territorio nazionale, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, hanno deciso di comune accordo di spostare al 23-24 ottobre l’appuntamento della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, manifestazione che è giunta alla 25esima edizione e che si sarebbe dovuta svolgere nel capoluogo siciliano il 21 marzo.

“La città di Palermo, come ogni anno – dichiarano Orlando e Ciotti – era pronta per accogliere al meglio, con grande cura e in spirito di condivisione e solidarietà, la presenza di migliaia di persone. Ma sarà pronta altrettanto ad ottobre per fare memoria ed esprimere gratitudine alle vittime innocenti della mafia, abbracciando i

loro familiari. Anche la nuova data – concludono – sarà un’occasione per sottolineare l’importanza della cultura della legalità e della responsabilità che ha coinvolto e coinvolge insieme società civile e istituzioni”.