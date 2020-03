Aitras: la regione siciliana si attiva per scongiurare il fermo dei trasporti

Assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone prova a mediare tra Governo e autotrasportatori e inoltra ai Prefetti le soluzioni proposte dall’Aitras:

– aree di sosta aperte 24h su 24 lungo tutta la rete autostradale e sulle superstrade: le attività ivi presenti (bar, ristoranti, servizi igienici) non sono riconducibili a meri luoghi di ritrovo, ma sono strutture al servizio di chi guida, che si tratti di autotrasportatori o di altre categorie che, per i motivi previsti nel DPCM, sono autorizzati a viaggiare e spostarsi;

– i centri di carico e scarico merci devono fornire agli autotrasportatori le mascherine prescritte qualora gli autisti non abbiano potuto reperirle;

– nei porti i servizi e le attività devono rimanere aperti negli orari in cui vi è movimentazione di navi in modo che gli autotrasportatori in attesa possano servirsene.

Naturalmente tutto quanto sopra nel rispetto delle distanze prescritte.

Il Presidente: Salvatore Bella