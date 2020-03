Alberto Tedesco, Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali per grave crisi economica a causa di coronavirus

L’emergenza legata alla diffusione ed alle misure messe in atto per il contenimento del Coronavirus – Covid 19, problema la cui definizione non appare di breve periodo, oltre a produrre uno stato di diffusa preoccupazione tra i nostri concittadini, sta mettendo a dura prova tutti comparti produttivi, imprenditoriali, professionali, dei servizi, impoverendo i lavoratori ed i loro bilanci familiari.

In ogni frangente della nostra attività amministrativa, ed ancora di più un momento difficile per le nostra comunità come quello che stiamo vivendo, occorre proteggere le famiglie dei nostri concittadini e tutelare il tessuto economico del nostro territorio, già colpito per varie ragioni da una grave crisi economica.

A tal fine chiederò la disponibilità dei miei colleghi della provincia di Agrigento e di Caltanissetta per l’indizione a Canicattì, che si trova geograficamente al centro di questa area territoriale, di una Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali affinché si chieda con una sola voce al Governo:

La sospensione di tutti tributi locali per le famiglie e per tutte le categorie imprenditoriali e produttive con compensazione in favore dei Comuni per i mancati incassi derivanti dall’adozione di questa misura. Il trasferimento urgente ai Comuni di risorse destinate all’acquisto di strumentazioni tecnologiche per la realizzazione e implementazione del cosiddetto “lavoro agile” e alla formazione dei dipendenti degli enti locali. La realizzazione di misure urgenti per la destinazione di adeguate risorse economiche in favore di tutti i reparti imprenditoriali e produttivi che operano nei nostri territori, come la concessione della cassa integrazione in deroga per i danni economici prodotti dall’emergenza Coronavirus.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco