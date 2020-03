Antiabusivismo a Palermo, commissario dei vigili urbani spinto giù dalla scale

Per la terza volta erano andati a rimette i sigilli e identificare gli operai che stavano ristrutturando un immobile in corso Calatafimi a Palermo.

I lavori vanno avanti come accertato dai vigili urbani senza autorizzazioni.

Questa volta uno degli operai durante la fuga ha spinto un commissario della polizia municipale di Palermo che è caduto giù dalla scale ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ingrassia.

Nella caduta il commissario si è procurato alcune ferite alla mano e contusioni. La prognosi per i medici è di sette giorni.

I colleghi nel corso dell’intervento sono riusciti identificare un solo operaio. Uno di quelli già identificati nei vari controlli e durante i sopralluoghi che hanno portato alla denuncia per abusivismo edilizio e per violazione dei sigilli.

Nonostante i sigilli i lavori di ristrutturazione sono andati avanti. Ancora questa mattina all’interno del cantiere si stava lavorando alacremente.

Quanto sono arrivati i vigili urbani gli operai sono fuggiti. Uno di loro adesso è ricercato perchè dovrà rispondere di lesione e violenze a pubblico ufficiale.