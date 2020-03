Campobello di Licata, Comune: impegno spese per forniture di servizi

Con determine dirigenziali, il Comune ha deciso gli impegni di spesa per il collegio dei revisori dei conti e per le forniture di: acque, gas metano, rete telefonica fissa e mobile ed energia elettrica, per le utenze comunali e per quelle di competenza municipale. Gli atti sono stati inviati a sindaco Giovanni Picone, segretario comunale Luigi Lazzaro e settori interessati.

Giovanni Blanda