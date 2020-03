Canicattì, in auto con coltello a serramanico: una denuncia e due fogli di via obbligatorio

Nell’ambito di potenziati controlli del territorio, disposti dal Questore Rosa Maria Iraci, una pattuglia del Commissariato di P.S. Canicattì in servizio di volante intercettava un’autovettura sospetta e sottoponeva a controllo i due occupanti il veicolo, due soggetti, con precedenti di polizia provenienti da altro comune.

All’interno del veicolo gli agenti rinvenivano un coltello a serramanico ed il possessore di 60 anni , veniva denunciato per possesso illegale di arma od oggetto atto ad offendere. Entrambi gli occupanti del veicolo, poiché non giustificavano la loro presenza nel territorio di Canicattì, venivano sottoposti al provvedimento del Questore del Foglio di Via obbligatorio con l’imposizione di lasciare immediatamente la città di Canicattì per la durata di anni tre, rientrando nel comune di residenza.