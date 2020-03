Come trascorrere il tempo su internet a causa delle restrizioni da contenimento sanitario

Adesso chiusi in casa le attività normali non bastano, il tempo da trascorrere tra le mura domestiche a causa delle restrizioni da contenimento sanitario è aumentato e dopo le piacevoli chiacchierate in famiglia, i giochi con i bambini e la visione di un bel film e/o la lettura di un libro, resta ancora del tempo da dedicare a noi.

La rete non è solo i social, ci sono tantissime risorse da scoprire che possono tornare utili sempre, chi ad esempio è appassionato di lettura troverà su Google books un catalogo di titoli, alcuni anche gratis, da scaricare e leggere comodamente da qualsiasi device.

Chi invece è interessato ai videogames d’annata, cercando il titolo del gioco, troverà facilmente tante risorse dedicate ai retrogames con la possibilità di giocare online a pacman o space invaders o altri games che hanno accompagnato la nostra giovinezza.

Altro passatempo potrebbe essere quello del gioco online, ma le piattaforme disponibili sono tante e si genera confusione, ecco che viene in aiuto una guida completa in cui trovare tutte le informazioni utili sui nuovi casino sicuri così da non avere brutte sorprese.

Non mancano i siti di approfondimento per materia o meglio ancora un semplice momento di svago con la conoscenza, quello di individuare su Wikipedia un argomento e poi sviluppare un percorso casuale cliccando sugli ipertesti di collegamento, così da fare un viaggio tra botanica, astronomia, storia, costume etc, partendo da una qualsiasi ricerca.

Internet è vasto e contiene tantissime informazioni, il consiglio è sempre quello di filtrarle con coscienza critica valutandone sempre l’attendibilità, e anche questo è un modo per trascorrere il tempo costruttivamente sul web.