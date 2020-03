Coronavirus, fondi per l’Ospedale di Agrigento: raccolta non autorizzata

Sulla piattaforma GoFoundme è stata lanciata da un paio di giovani una raccolta fondi per l’Ospedale San Giovanni di Dio per l’acquisto di respiratori o altri strumenti medici da utilizzare per allestire nuove postazioni di terapia intensiva, apparecchiature sanitarie.

Sono scattati subito i primi accertamenti dalla Polizia per verificare se si trattava di una truffa. Il direttore sanitario dell’Ospedale di Agrigento Antonello Seminerio, ha riferito agli agenti di Polizia, che “l’azienda non aveva autorizzato nessuna raccolta fondi poichè l’Asp ha un proprio regolamento che regola il dispositivo delle ‘donazioni’ per la verifica delle stesse in merito alla correttezza procedurale e per un’attenta ricognizione sui requisiti del donante”.

Nelle prossime ore si provvederà all’eliminazione del link della raccolta.