Da Bergamo a Lampedusa senza avvisare: denunciato studente

Ha preso l’aereo da Bergamo, passando per Palermo, facendo rientro a Lampedusa. Il tutto – però – senza comunicare lo spostamento direttamente da una zona considerata “calda” in tema di Coronavirus.

Ad attenderlo allo scalo dell’isola i carabinieri della stazione di Lampedusa che, avvisati prontamente dopo un passaparola tra cittadini, lo hanno denunciato per inosservanza delle ormai note direttive. Adesso si attendono i risultati dei tamponi. Insieme a lui una trentina di passeggeri che dovranno, così come lo studente, entrare in auto-quarantena.

Nessun allarme sanitario per il momento ma solo un brutto episodio di incoscienza.