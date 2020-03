Licata, si dimette l’assessore De Ninnis

Con una breve nota indirizzata al Sindaco di Licata Pino Galanti, questa mattina l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Urbanistica e randagismo, Riccardo De Ninnis, ha rassegnato le proprie dimissioni “per motivi familiari improcrastinabili”.

Tornano, quindi, ad essere nuovamente sei gli assessori in carica in seno alla Giunta; il 28 Febbraio scorso il primo cittadino aveva nominato Carmelo Castiglione, al quale non ha ancora conferito alcuna delega.

