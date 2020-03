Musumeci: “Più di ventimila i rientri in Sicilia, serve maggiore fermezza”

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci sollecita una linea più ferma per bloccare i rientri nell’Isola di persone provenienti dal Nord, ad oggi oltre 20 mila. “La Sicilia – sottolinea Musumeci – sostiene le misure varate dal governo e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purché non in contrasto”.

“E’ il giusto compromesso – aggiunge – per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate. Per noi si tratta, ove condiviso, dell’opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini che hanno lasciato le regioni del Nord”.

“Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe – conclude -, ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale”.

SICILIA DESERTA LA SERA. Ieri primo giorno di isolamento anche in Sicilia, da lunedì sera zona protetta come il resto d’Italia. Strade deserte dopo le 18 nelle principali città dell’isola: a Catania centro storico desolatamente vuoto la sera con i locali chiusi come da ordinanza (foto Fabio Savasta).

POSTI DI BLOCCO E CONTROLLI. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco per controllare che gli automobilisti rispettino i divieti imposti dal Dpcm sul coronavirus che impedisce spostamenti, se non per rilevanti motivi e dietro la compilazione di un’autocertificazione.

Stamattina a Catania la polizia ha accertato che un bar sito in corso Indipendenza, alle 05.40, risultava regolarmente aperto e presentava all’interno numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata. Il proprietario è stato denunciato ed è stato avvertito che in caso di ulteriori violazioni si procederà alla sospensione della licenza.

La questura di Agrigento ha comunicato che gli agenti hanno controllato nella città dei Templi 1.200 auto, identificando 250 persone che hanno compilato altrettante autocertificazioni. I documenti saranno sottoposti a controlli e, se le dichiarazioni risulteranno non veritiere, per i trasgressori scatterà la denuncia penale.

Iniziati da ieri sera i controlli anche a Palermo e provincia. I carabinieri hanno denunciato tre persone a Monreale, titolari di una sala giochi (attività che devono restare chiuse, come previsto del Dpcm per contrastare il coronavirus), e un cliente che si trovava dentro. Centinaia gli automobilisti controllati: almeno 200 soltanto ieri sera nel capoluogo siciliano, dove è scattata qualche denuncia.

A CATANIA DISINFESTAZIONE DELLE STRADE. Operatori comunali e della Dusty già da stanotte, su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella, stanno provvedendo a sanificare strade e piazze cittadine con mezzi meccanici e l’utilizzo di prodotti igienizzanti. L’esecuzione sta tenendo conto di ogni zona della città che verrà gradualmente toccata dall’attività di pulizia e disinfestazione. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.