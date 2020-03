Utilizzare l’ospedale Fratelli Parlapiano per una nuova terapia intensiva

Il coordinatore dell’assemblea permanente del Movimento 5 Stelle di Ribera, Vincenzo Rossello, in una lettera inviata ad alcuni deputati regionali del territorio, in questo momento di grave “stress sanitario”, chiede a nome del suo gruppo che possano essere varate misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, in favore degli ospedali considerati dismessi. Per entrare nel merito della lettera, Russello ricorda che il presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera ha un ex blocco operatorio, idoneo ad ospitare una terapia intensiva, ed ha una struttura ospedaliera in grado di ospitare nuovi reparti che potrebbero fronteggiare questo stato di emergenza sanitaria.

