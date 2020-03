Agrigento, spostamenti in auto: controllate più di mille auto

Sono scattati in tutta la Sicilia i controlli da parte delle forze dell’ordine con posti di blocco per controllare che gli automobilisti rispettino i divieti imposti dal Dpcm sul coronavirus che impedisce spostamenti, se non per rilevanti motivi e dietro la compilazione di un’autocertificazione.

Ad Agrigento, gli agenti di polizia hanno controllato nella citta’ dei Templi 1.200 auto, identificando 250 persone che hanno compilato altrettante autocertificazioni. I documenti saranno sottoposti a controlli e, se le dichiarazioni risulteranno non veritiere, per i trasgressori scattera’ la denuncia penale.