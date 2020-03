Canicattì, interventi di sanificazione di uffici comunali, vie e spazi cittadini

L’assessore all’Ambiente, Umberto Palermo, comunica che l’amministrazione comunale, nell’ambito delle misure al contrasto alla diffusione del Coronavirus – Covid 19, ha deliberato gli interventi di pulizia e sanificazione da effettuare presso gli uffici comunali, le vie e tutti gli spazi cittadini.

“Sono state contattate le associazioni di categoria del comparto agricolo che operano nel nostro territorio, alle quali è stato chiesto di coadiuvare l’attività del nostro Ente, fornendo, se necessario, strumenti utili alla nebulizzazione dei prodotti da utilizzare per la sanificazione della Città, che sarà programmata e comunicata con il preavviso richiesto da tali tipi di procedure.

Intendo ringraziare i dipendenti dell’ufficio Aro, il raggruppamento di imprese che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nella nostra città che sta fornendo nuovi mezzi per implementare le attività di pulizia deliberate del nostro Ente, tutti gli operatori ecologici che svolgono ogni giorno con serietà e determinazione, soprattutto oggi in un momento di grave emergenza nazionale, un servizio fondamentale per la comunità.

Intendo rivolgere un plauso, infine, agli imprenditori agricoli che si sono messi a disposizione senza esitazione alcuna per lavorare insieme all’amministrazione comunale per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini”.