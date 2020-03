Canicattì risponde bene alle norme di contenimento del Governo

“Canicattì semi deserta”, dichiara il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura.

“Sono giorni complicati per la nostra Città, per la nostra Regione, per la nostra Nazione. Apprezzo tutti i cittadini che con enorme spirito di sacrificio e con enorme collaborazione si sono adeguati alle prescrizioni normative. In queste ore, prosegue il primo cittadino, continueranno i controlli da parte delle forze dell’ordine con cui siamo sempre in costante contatto.”

“L’obiettivo primario è fronteggiare questa emergenza sanitaria, sociale ed economica”, conclude il Sindaco.