Canicattì: tutti a casa, strade vuote, negozi e locali chiusi, file davanti supermercati e farmacie. Massiccia presenza delle forze dell’ordine sul territorio

L’imperativo è: rimanere a casa. Abbiamo pramai chiaro che si esce solo per acquistare beni di prima necessità o farmaci. Per tutto il resto le indicazioni sono chiare: rimanere a casa. Un’atmosfera surreale quella che si vive in città, ma come anche nel resto d’Italia , dove l’isolamento sociale sembra essere l’unico antidoto a questo maledetto virus. I controlli in città sono massicci e costanti, Carabinieri, Polizia , vigili Urbani , stanno monitorando con posti di blocco tutti coloro i quali transitano durante le ore del giorno e della notte.

Noi stamattina abbiamo fatto un giro di ricognizione e la situazione sembra essere particolarmente monitorata. Quello che tutti speriamo è che questa situazione surreale passi presto . Al momento non si registrano casi di contagio nè in paese nè nei paesi limitrofi. Questo dato ci deve convincere sempre di più che l’isolamento sociale è lo strumento che tutti quanti dobbiamo applicare.