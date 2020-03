Coronavirus, gruppo Moncada dona 100 mila euro all’ospedale di Agrigento

Considerata la grave crisi sociale e sanitaria che sta sempre più prendendo forma in tutte le regioni italiane compresa la Sicilia, a causa della diffusione del virus“COVID19”, le aziende del Gruppo Moncada, con in testa la capogruppo Moncada Energy, sentito il parere della Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, hanno deliberato l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature da donare all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigentoper un valore di oltre 100 mila Euro, che verranno consegnate entro la fine del mese di marzo.

Nello specifico, si tratta di sei macchinari funzionali alla respirazione ed allaventilazione dei pazienti in terapia intensiva, con l’obiettivo di fornire unconcreto aiuto nel contenere e contrastare le patologie derivanti dal contagio del virus,tale implementazione,ovvio,in aggiunta a tutte le implementazioni messe in atto già dalla stessa Asp.

Il CEO del Gruppo Moncada, Salvatore Moncada, ha dichiarato: “Stiamo vivendo tutti una situazione non felice, anche sul piano economico, tuttavia, comprendendo la gravità di quanto sta accadendo, riteniamo sia giusto dare un concreto apporto di mezzi al nostro territorio per contrastare le conseguenze collegate alla diffusione del virus” – aggiungendo – “solo se resteremo uniti, non lasciandoci prendere dallo sconforto e soprattutto, solamente se sapremo comprenderci gli uni con gli altri, dimostrando spirito collaborativo e ponendo in essere atteggiamenti rispettosi nei confronti del prossimo, riusciremo a vincere questa battaglia contro un nemico invisibile, che fa paura, ma che può certamente essere sconfitto applicando le direttive nazionali e regionali sulla prevenzione. Solo così, saremo pronti qualora la situazione dovesse diventare critica”.

Il Gruppo Moncada si augura che questo gesto possa essere da esempio per tutte le altre realtà imprenditoriali che, trovandosi nella condizione di poterlo fare, contribuiscano a rendere più attrezzate e fornite le strutture ospedaliere del territorio agrigentino, consentendo alle stesse di fronteggiare al megliol’emergenza mediante un aumento della capacità assistenziale.