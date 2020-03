Coronavirus, spostamenti in auto: scattano i controlli a Favara

A Favara da ieri mattina i Carabinieri della locale Tenenza, hanno istituito posti di blocco per controllare che gli automobilisti rispettino i divieti imposti dal Dpcm sul Coronavirus che impedisce spostamenti, se non per rilevanti motivi e dietro la compilazione di un’autocertificazione.

Sono più di cento gli automobilisti controllati; alcune dichiarazioni sono al vaglio dei militari dell’Arma, e nel caso in cui le dichiarazioni risulteranno non veritiere, per i trasgressori scatterà la denuncia penale.