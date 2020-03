Meteo Sicilia, sole splendente e temperature primaverili

Sulla Sicilia sole splendente per l’intera giornata di giovedì 12 marzo. La presenza dell’alta pressione favorisce condizioni meteo stabili e asciutte regalandoci una giornata primaverile con cieli sereni, salvo un’attenuata nuvolosità nel settore tirrenico orientale. Un lieve addensamento di nuvole basse si verificherà nel messinese e sulle Eolie.

Nel dettaglio, cieli sereni su tutti i litorali – isole comprese – e sule aree interne. Il miglioramento è dovuto all’aumento della pressione e all’assenza delle infiltrazioni umide che hanno caratterizzato lo scorso weekend. Ne beneficiano quindi le temperature soggette a un sensibile rialzo.

L’aumento termico sarà omogeneo ed interesserà sia le minime che le massime. La massima più alta si registrerà nel pomeriggio a Siracusa con picchi di 21°C, seguita da Agrigento, Catania, Caltanissetta e Ragusa con 20°C. Di un grado in meno la temperatura percepita a Palermo e Messina, mentre Trapani sarà la provincia più “fredda” con 17°C. Quanto alle minime, sul podio continua a stazionare Enna con 2°C nelle fasce notturne.

Raddoppia rispetto alla scorsa settimana la quota dello zero termico che sarà compresa tra i 3660m e i 3760m di altitudine a seconda delle aree. Deboli i venti che soffieranno dal quadrante nord-occidentale, e poco mossi i mari in tutti i litorali.

Il tempo sembra essersi normalizzato regalandoci giornate soleggiate che ci faranno compagnia per tutta la settimana. Un altro piccolo passo verso la primavera e le sue fioriture.