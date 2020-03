Posteggiatori abusivi senza scampo: “Recidivi e vessatori, si erano impossessati della strada”

Blitz della polizia contro i posteggiatori abusivi nel centro di Catania, tra via Carlo Felice Gambino e piazza Turi Ferro, che, sottolinea la Questura, “con metodi anche quasi vessatori, si erano da tempo impossessati della strada”.

In quella zona sono state denunciate quattro persone, tre delle quali ‘recidive’, e altre due in un’altra parte della città. Inoltre sono state elevate 52 sanzioni per violazione al codice della strada.

La Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno fatto intervenire addetti della ditta incaricata alla riscossione dei tagliandi di sosta nelle strisce blu che hanno contestato la mancata esibizione della ricevuta sul cruscotto a oltre dieci auto.

La polizia, inoltre, ha emesso contravvenzioni a oltre 15 macchine posteggiate sui marciapiedi e in divieto di sosta ‘gestite’ dai posteggiatori abusivi che di alcune auto avevano anche le chiave lasciate loro dai proprietari. I controlli sono stati disposti dal questore Mario Della Cioppa nell’ambito di direttive impartite dal prefetto Claudio Sammartino.