Agrigento: verso slittamento pagamento Tari

Slitta il pagamento del pagamento della tariffa dei rifiuti. Tutte le rate della tassa, a partire dalle bollette che già sono arrivate nelle case degli agrigentini relative al mese di febbraio, potranno essere pagate in seguito. Lo ha annunciato il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, dopo aver raccolto sollecitazioni da moltissimi agrigentini: la proposta arriverà in consiglio comunale e sarà approvata il 30 aprile prossimo in occasione del voto sul Piano rifiuti e tariffe 2020.

