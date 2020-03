Campobello di Licata, Brunetto lancia un appello all’Amministrazione comunale

A fronte dell’emergenza coronavirus i provvedimenti nazionali si fanno sempre più restrittivi, siamo chiamati ad ulteriori assunzioni di responsabilità ed è fondamentale il rispetto di tutte le misure di sicurezza per tutelare la nostra salute e fortunatamente a Campobello non è ancora stato verificato alcun caso di contagio.

Afferma Brunetto:”Fratelli d’Italia ritiene giusto che anche la politica locale faccia la sua parte senza divisioni ed avanzi le sue proposte pertanto chiediamo all’Amministrazione Comunale la sospensione delle scadenze per i versamenti delle imposte comunali fino al prossimo 15 luglio (TARI, Imu di Giugno, accertamenti fiscali che non vanno in prescrizione).

Chiediamo insomma un sostegno concreto dell’Amministrazione Comunale di Campobello di Licata ai cittadini, commercianti e imprese in un momento particolarmente difficile per l’economia piegata dall’emergenza coronavirus.”

Il circolo di Fratelli d’Italia Campobello di Licata si dichiara a completa disposizione per qualsiasi azione di aiuto alle fasce più deboli, anziani e disabili.

È il momento del coraggio e dell’orgoglio nazionale.