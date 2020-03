Campobello di Licata, il Comune incarica legale per appello risarcimento danni

Il Comune, con decreto sindacale, ha firmato un incarico legale all’avvocato Salvatore Manganello, del foro di Agrigento, per un procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, relativo alla controversia intercorsa tra gli eredi e il comune di Campobello di Licata. La famiglia del ‘de cuis’ ha presentato la richiesta di risarcimento danni. Il Tribunale di Agrigento ha già deciso in primo grado con sentenza del febbraio scorso e soggetta ad appello. Il Comune ha ritenuto necessario ricorrere in Appello in quanto ha declinato ogni responsabilità.

Giovanni Blanda