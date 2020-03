Coronavirus, prosegue raccolta fondi per l’ospedale di Agrigento

Prosegue la lodevole iniziativa benefica di due giovani agrigentini – Francesco Rao e Salvatore Moribondo – che hanno dato vita alcuni giorni addietro ad una raccolta fondi da destinare all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dopo qualche iniziale polemica, nata più che altro da un difetto di comunicazione e di passaggi burocratici e non certamente allo scopo di truffare alcuno, i ragazzi continuano a seguire le due separate raccolte sulla piattaforma “Gofundme” sulla scia di quanto già è stato fatto in diverse parti di Italia, in primis in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano.

I due ragazzi ad oggi hanno raccolto più di 15 mila euro grazie ad una vera e propria onda di donazioni da parte degli agrigentini. Ieri mattina l’incontro con il sindaco di Agrigento Calogero Firetto al fine di concordare la via più breve per far pervenire l’ingente somma all’Asp di Agrigento. E in tal senso sarà proprio il Comune di Agrigento a far da tramite con l’ospedale della Città dei Templi.

“Il nostro obiettivo – spiegano i due giovani agrigentini – è quello di permettere all’azienda sanitaria provinciale di sfruttare quanto abbiamo raccolto per acquistare mascherine e qualsiasi altro strumento utile alla causa contro il Coronavirus in un momento di assoluta emergenza sanitaria”.

La raccolta fondi, dunque, proseguirà ancora qualche giorno e – una volta terminata – sarà quindi il Comune di Agrigento a donare (per evitare intoppi e lungaggini burocratiche) la somma all’Asp. “Agrigento sta dimostrando di essere una realtà solidale e di valore. Il tutto – concludono – sarà fatto con la massima trasparenza e alla luce del sole pubblicando, una volta donati i soldi, le fatture di acquisto degli strumenti.”