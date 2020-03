I Carabinieri interrompono festa di 50 anni in barba alle direttive sul coronavirus

Controlli a tappeto dei carabinieri di Catania per verificare il rispetto delle norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Due coniugi di Ramacca, lui di 47 anni e lei di 50, per festeggiare il compleanno della donna hanno pensato bene di riunire familiari e amici nella loro tavernetta. I militari, entrando in casa, hanno trovato 22 persone, tra le quali quattro bambini e tre anziani. La festa è stata immediatamente sospesa e tutte le persone presenti, a parte i bambini, sono state denunciate.

Altre 17 persone, tra le quali diverse con precedenti penali, sono state controllate per strada nei comuni di Viagrande e Aci Castello. I fermati, tutti provenienti da altri comuni, erano usciti da casa senza alcun valido motivo.

Quattro di loro, addirittura, sono stati trovati abusivamente in una struttura sportiva a Viagrande (regolarmente chiusa al pubblico) mentre giocavano un doppio a tennis e per accedervi avevano scavalcato la recinzione. A questi ultimi è stata contestata la violazione di domicilio contemplata dall’art. 614 del c.p.

A Catania stamattina la polizia ha denunciato il titolare di un bar in via Re Martino che alle 6.40 risultava regolarmente aperto e presentava dentro numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata.