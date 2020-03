Organizzazioni sindacali sanità siciliana: grave carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario

Riceviamo e pubblichiamo una allarmante nota da parte di alune sigle sindacali riferite al personale sanitario che opera nella nostra provincia in condizioni davvero drammatiche. Chiunque volesse replicate la nostra testata darà egli lo stesso spazio a disposizione

Con la presente le scriventi Organizzazioni Sindacali di questa Azienda Sanitaria segnalano nuovamente la grave carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario per fronteggiare efficacemente ed in sicurezza la pandemia da COVID19.

Ad oggi tutto il personale interessato non ha ricevuto i DPI correttamente dedicati ed in numero sufficiente per la gestione del rischio sanitario legato all’infezione da COVID-19 (si richiama il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro n.81 del 9 Aprile 2008).

Alla luce delle comunicazioni e delle disposizioni emanate su questo tema da parte della Presidenza del Consiglio, il persistere della suddetta carenza di DPI non solo esporrà il

personale sanitario a contagio, ma lo stesso diverrà fonte di infezione all’interno dell’azienda e per il resto della popolazione.

Si rinnova, perciò, l’invito ai vertici aziendali di farsi immediato carico delle esigenze sopra espresse provvedendo, con la massima sollecitudine, a rifornire il personale sanitario dei DPI necessari a consentire che gli operatori svolgano la loro attività in sicurezza.

Si chiede infine alle SS.LL. Quali sono le disposizioni di comportamento dei sanitari per la gestione dei sospetti pazienti Covid-19 in assenza dei DPI appropriati.

Questa comunicazione è indirizzata all’Assessore Regionale alla Salute e al Signor Prefetto in ragione della loro competenza in materia di salute pubblica e al Signor Procuratore della Repubblica posto che le violazioni dei disposti del D.Lgs. 81/08 costituiscono, pur sempre, singole fattispecie di reato. Distinti Saluti Agrigento 13/03/2020

Il Segretario Aziendale AAROI-EMAC ASP di Agrigento Dr. Riccardo Calò

Il Segretario CIMO Agrigento Dr.ssa Rosetta Vaccaro

Il Segretario Aziendale UIL FPL ASP di Agrigento Dr. Fausto Crapanzano Il Responsabile della Dirigenza Medica/Veterinaria della FP CGIL per ASP di Agrigento Dr. Decimo Agnello

Il Segretario Aziendale ANAAO ASSOMED ASP di Agrigento Dr. Carlo Fontana

IL Segretario Aziendale CISL Medici di Agrigento Dr. Giacomo Corsentino