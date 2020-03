A Canicattì la prossimità non si ferma. Elenco esercenti che effettuano consegna a domicilio

A Canicattì la prossimità non si ferma! In questo periodo che impone grande attenzione e responsabilità per contenere l’emergenza Covid-19, il nostro Centro di Prossimità “Istituto Walden”, nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dal Governo, continua la propria attività. In questi giorni di difficoltà, i nostri operatori stanno facendo il possibile per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà. In particolare, in collaborazione con le associazioni e gli esercenti locali e di raccordo con l’amministrazione comunale, abbiamo organizzato un sistema di rete per le consegne a domicilio di farmaci e generi alimentari. Sui nostri canali social ( HYPERLINK “https://www.facebook.com/ist.walden/”pagina Facebook e HYPERLINK “https://www.facebook.com/groups/655370475273778/”gruppo Facebook a cui invitiamo ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati) è stato pubblicato l’elenco di tutti gli esercizi di vendita di beni di prima necessità che, in questi giorni, si offrono di consegnare la spesa a domicilio. L’elenco (che potete scaricare in formato PDF HYPERLINK “https://drive.google.com/file/d/18ExsZ_iOR9o7zIdm1T-uVfKGMr71uUvd/view?usp=sharing”a questo link) è in continuo aggiornamento e continueremo a raccogliere le segnalazioni degli esercenti alla mail HYPERLINK “mailto:walden@ebbene.it”walden@ebbene.it ed ai numeri di telefono 0922/734222 – 327/0937288.

Ora più che mai chi si occupa di soggetti fragili deve prendersene cura. L’azione di ascolto e di accompagnamento non può fermarsi e bisogna fare il massimo, specie in un momento in cui questo tipo di relazione tra le persone può aiutare a sconfiggere la paura e ad affrontare, con responsabilità e fiducia, il momento di emergenza.

Proprio per questo, prestissimo, divulgheremo anche una lista di contatti di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti che hanno dato disponibilità ad offrire sostegno e supporto a chi è in difficoltà.

ESERCIZI DI VENDITA BENI DI PRIMA NECESSITÀ – SERVIZIO A DOMICILIO

LISTA AGGIORNATA AL 13/03/2020

PER RICHIESTE DI INSERIMENTO O SEGNALAZIONI CONTATTARE IL CENTRO DI PROSSIMITÀ “WALDEN” AI NUMERI 0922/734222 – 327/0937288, O INVIARE EMAIL A walden@ebbene.it PANIFICI

PANIFICIO ALEO (via Fasci Siciliani,28)

353 3810294 – 353 3852894

PANIFICIO DE LUCA (via A. Fanfani,41/43)

0922 854216

PANIFICIO RESTIVO (via Reg. Siciliana, 15)

0922 832872

PANIFICIO DANIELE (via Cavour, 1)

0922 1922210

PONTILLO SALUMERIA (via Reg. Elena,80)

0922 735324

MILLE GUSTI DI BENNICI LUANA (via V. Emanuele,160)

380 2429695 – 324 5479511

PANIFICIO S. GIUSEPPE (v. Cap. Ippolito,99)

392 3981439