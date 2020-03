Aggressioni ai sanitari del 118, le nuove ambulanze saranno videosorvegliate

Tutte le 200 nuove ambulanze della Seus saranno dotate di telecamere. Con sistema di registrazione protetto e nel rispetto della normativa relativa alla privacy. L’obbiettivo è anche di aumentare i livelli di sicurezza contro le aggressioni al personale sanitario e medico. L’iniziativa è stata apprezzata dal sindacato Fials 118.

“Bene le misure di sicurezza sulle ambulanze annunciate da governo regionale e Seus, ma serve adesso una rivoluzione culturale a tutela del personale sanitario – affermano Sebastiano Motta e Carmelo Salamone del coordinamento regionale della Fials 118 – Ci faremo promotori di una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica – annunciano – affinché si riconoscano i soccorritori del 118, quali “difensori della vita e della salute pubblica” e non cattivi soggetti su cui riversare odio con ogni gratuita e infame violenza”.

Secondo la Fials “occorre rispettare e porre fiducia nei soccorritori, che sicuramente faranno di tutto per tutelare e difendere la salute dell’utenza. Confidiamo nell’alto senso di civiltà dei nostri conterranei siciliani, affinché possano riconoscere agli operatori del soccorso 118 nell’esercizio delle loro funzioni la giusta autorevole dignità e il giusto merito professionale per quanto sanno svolgere con indubbia competenza per la collettività”.