Il Comune di Porto Empedocle programma interventi sanitari

L’Ufficio di Ecologia e Sanità del Comune di Porto Empedocle ha programmato un intervento di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione del territorio che durerà sei giorni. La derattizzazione sarà effettuata nei giorni 20-21-22 marzo dalle ore 6.00 fino al suo completamento. Disinfezione e disinfestazione adulticida sono programmate dal 16 al 18 marzo dalle 23.00 fino al completamento. L’amministrazione invita tutti i cittadini a prestare attenzione al calendario così da non arrecare danno a piante o animali domestici. Per qualunque informazione o segnalazione, il Comune ha messo a disposizione i seguenti numeri di telefono 0922 531635/ 0922531636. Di seguito il calendario:

16 marzo 2020: Disinfestazione zona bassa, Via Roma, Via Crispi, zona Molo, Via Spinola, Via Lincoln, C.da Vincenzella, ss115 e zona cementeria;

17 marzo 2020: Disinfestazione C.da Pero, Vill. Bellavista,, C.da Durrueli, Porto Empedocle 1, Punta Piccola, Lido Azzurro, C.da Ciuccafa, Lido Marinella;

18 marzo 2020: Disinfestazione C.da Puccio, Piano Lanterna, Vill. Bonocore, zona Cimitero, Grandi Lavori, San Giusippuzzu.

20-21-23 marzo 2020: Derattizzazione nello stesso ordine di disinfezione e disinfestazione.