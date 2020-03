Stabilizzati 27 ex Asu all’Asp di Messina, esultano i sindacati

L’Asp di Messina stabilizza 27 lavoratori ex Asu. La firma è arrivata ieri dopo una lunga vertenza seguita dai sindacati. La notizia è stata resa nota dalla Cisl-Fp.

Si chiude dunque in maniera positiva la vertenza che la sigla sindacale di Messina ha seguito da vicino. L’Asp di Messina, con un atto deliberativo firmato nella serata di ieri dal direttore generale Paolo La Paglia, ha stabilizzato ventisette lavoratori ex Asu che, da 24 ore settimanali, avranno l’integrazione oraria fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali, così come tutti gli altri dipendenti dell’Azienda Sanitaria provinciale.

“Un lavoro costante, quello della Cisl Fp – afferma Giovanna Bicchieri della Cisl Fp Messina – che mira ad eliminare il precariato e soprattutto a dare certezze ai lavoratori”. Il prossimo obiettivo del sindacato è quello dell’utilizzazione diretta di altri 75 lavoratori Asu attraverso lo studio di fattibilità già avviato dall’Asp di concerto con la Cisl Fp per richiedere le somme necessarie per stabilizzarli temporaneamente in soprannumero rispetto la Pianta Organica Aziendale.