Carenza di acqua nelle case a Favara e San Biagio

La cosa più efficace che ciascuno può fare per contenere il contagio, a tutte le latitudini, è mettendo in atto semplici, ma fondamentali regole d’igiene e isolamento dei casi sospetti. Il primo, e fondamentale, è lavarsi le mani.

Il problema è che in alcuni comuni della provincia di Agrigento, come Favara, e San Biagio Platani, da qualche giorno molte zone, a causa del guasto della condotta idrica del Voltano, non viene erogata l’acqua nelle abitazioni.

Ad intervenire in merito alla situazione è il coordinatore del movimento “Mani Libere” Giuseppe Di Rosa che in una nota dichiara: “Vorremmo scrivere tanto, ma sappiamo che in questo momento c’è per ogni comune un ufficio di protezione civile che provvede a tutto. Hanno provveduto ad attivarsi per chiedere più acqua nelle case?”

Anche il Gruppo misto di Favara, a firma di tutti i consiglieri Chiapparo, Castronovo, Caramazza e Maglio, hanno inviato una lettera al prefetto di Agrigento Dario Caputo chiedendo un “intervento risolutivo verificando le inadempienze e i ritardi ingiustificati che determinano l’inammissibile mancanza di acqua nelle abitazioni di numerosi cittadini favaresi”.