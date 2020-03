Comitato spontaneo casa di riposo “Burgio-Corsello” di Canicattì: struttura a disposizione per emergenza sanitaria

Il comitato spontaneo casa di riposo “Burgio-Corsello” di Canicattì ha scritto (tra gli altri) al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci una missiva con cui – per fronteggiare il dilagare del Coronavirus e capendo lo stato di emergenza anche dal punto di vista delle strutture di accoglienza – si offre la possibilità di utilizzare la struttura Ipab di via Menfi – a Canicattì – come locale per un primo presidio sanitario in maniera tale da “alleggerire” il lavoro incessante dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. La casa di riposo per anziani dispone di almeno 100 posti letto, una grande cucina, giardino e parcheggio e la posizione – a Canicattì – è strategica anche perchè sul distretto sanitario D3 gravita un bacino di utenza di circa 120 mila persone.

loading..