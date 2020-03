La scuola ai tempi del Coronavirus: lezioni on-line anche in Provincia di Agrigento

In un periodo di pesanti limitazioni imposte dal diffondersi del coronavirus anche le scuole, chiuse ormai da quasi dieci giorni, si stanno adeguando. Il leitmotiv è lo stesso: cercare di trasformare la difficoltà in opportunità.

Ed è quello che stanno facendo molti istituti scolastici anche in provincia di Agrigento. Sono diversi i dirigenti scolastici che hanno dato disposizioni in tal senso. E sono numerose le insegnanti che si stanno “attrezzando” per continuare a garantire la continuità in tema di istruzione.

Ed è così che, seppur da casa, si cerca di sfruttare quanto la tecnologia mette a disposizione: aule virtuali, lezioni on-line, collegamenti con skype e whatsapp simultanei. Un modo per portare avanti il programma didattico e – nello stesso tempo – favorire momenti di aggregazione seppur virtuale.