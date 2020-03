Riesi, in casa con 300 gr di marijuana. Arrestato 24enne

Nei giorni scorsi a Riesi i Carabinieri della locale Stazione del Reparto Territoriale, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nel corso dei consueti servizi preventivi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo del posto di 24anni.

Lo stesso, colto nell’atto di uscire di casa proprio durante il passaggio dei militari, effettuava un movimento sospetto tornando immediatamente presso la propria abitazione. Fermato all’istante e sottoposto a perquisizione, consegnava spontaneamente una busta in carta per alimenti che nascondeva nel proprio giubbotto. Al suo interno, i Carabinieri rinvenivano 75 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana decidendo così di estendere il controllo al resto dell’abitazione. In effetti, a seguito dell’ulteriore perquisizione, i militari rinvenivano sparsi per l’intera casa vari plichi contenenti altra marijuana per un totale di 300 gr., la maggior parte nascosta nella pattumiera sotto due sacchi di immondizia, nella speranza di stemperare l’odore dello stupefacente, oltre che un bilancino di precisione e un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale veniva sequestrato ed avviato ai laboratori specializzati per le analisi.

Il giovane, accompagnato in caserma per le formalità di rito è stato pertanto arrestato e tradotto in carcere a disposizione della Procura di Caltanissetta che coordina le indagini.