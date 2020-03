Azioni di sostegno sociale per famiglie in difficoltà a Sciacca

Un intervento in favore di famiglie che versano in uno stato di difficoltà economica. È stato avviato dal Comune di Sciacca in collaborazione con diverse associazioni di volontariato, le organizzazioni parrocchiali, la Chiesa Pentecostale, la Caritas Diocesana e il Banco Alimentare. Un’azione di sostegno sociale che è stata possibile promuovere anche grazie alla generosa donazione di alimenti da parte dell’azienda Molino San Francesco.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino che invitano altre imprese della città a seguire l’esempio: “Basta un piccolo gesto! Aiutateci ad aiutare!”

Sono misure che si stanno mettendo in atto in questo momento eccezionale mettendo in rete tante energie, tante buone volontà, tante generosità, per scongiurare il rischio di lasciare sole e senza aiuto le persone, le famiglie bisognose e le famiglie con bambini.

“C’è la massima attenzione e stiamo facendo il possibile per venire incontro a tante esigenze in una situazione difficile, ma che sta registrando uno sforzo incredibile nel mondo della solidarietà con tanti volontari che ringraziamo di cuore”, dicono il sindaco Valenti e l’assessore Mondino.

Sempre nell’ambito delle attività di sostegno sociale, si ricorda che è sempre attivo il servizio della Mensa della Solidarietà con una modalità che è cambiata rispetto a qualche giorno fa. La distribuzione dei pacchi cibo della mensa, infatti, verrà effettuata a domicilio attraverso i volontari delle associazioni Vigili del Fuoco in congedo, Guardia Costiera Ausiliaria, Protezione Civile Comunale. Anche questo servizio è realizzato con il sostegno economico del Comune di Sciacca.