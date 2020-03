COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE ATTRAVERSO L’OCCUPAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE PMI – a seguito sospensione attività economiche per l’emergenza sanitaria. Visto: la situazione sfavorevole venutasi a creare per le Imprese, risulta maggiormente urgente applicare i principi e direttive della Small Business Act, regolamentata dal Consiglio Europeo e recepita dall’Italia, che si prefigge di agevolare l’accesso delle PMI al credito; l’art.16 della Carta dei diritti fondamentali DELL’UE, “È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”; la legge n°180/2011 Norme per la tutela della libertà d’impresa; il d.lgs.267/2000 che i Comuni debbano concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, ad essi spettano le funzioni amministrative, precipuamente anche allo sviluppo economico; che la Regione debba esercitare funzioni a favore delle attività produttive e sviluppo economico e nella predisposizione di politiche di settore; i compiti incombenti alle Camere di Commercio a supporto e tutela delle imprese. SI ATTIVINO I SU ESPOSTI ENTI a sostenere le Imprese sul fronte della liquidità finanziaria, rinvio pagamenti imposte e contributi, e contestuale piano di ripresa economica sulla base dei Dettati sociali ed economici dell’UE, interagendo con il Governo Centrale e Regionale, con gli Istituti di Credito operanti localmente, considerate anche le indicazioni/direttive dell’ABI già pubblicate. Si richiede Responsabilità sociale e di funzione. L’inattività sarà causa di pregiudizio e chiusura delle imprese, perdita di posti di lavoro, distruzione dei redditi equamente diffusi, a favore di pochi che in assenza della presenza dello Stato identificato nei superiori Enti, si approprieranno con ogni mezzo delle quote di mercato rese alla loro facile portata, impoverendo sempre più le Comunità.

Si pone l’attenzione agli AFFIDAMENTI CREDITIZI ALLE IMPRESE – l’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle Imprese Agrigentine che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività; occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva, posti di lavoro e relazioni commerciali. Come già concretamente stanno operando le Regioni del Trentino, Friuli, Emilia Romagna e loro Province, visto che l’Abi ha raggiunto l’accordo per concedere linee di credito a breve, in considerazione delle imminenti tensioni sul fronte della liquidità delle Imprese, ed ha richiesto operatività del Fondo di Garanzia. Possano Regione Sicilia, laCommissione Parlamentare alle Attività Produttive, la Provincia di Agrigento, i Comuni attivare un Tavolo del Credito con le Banche, per coordinare la risposta alla crisi concedendo ove fondato gli affidamenti necessari; evitando che vi sia una mazzata e chiusura attività per le nostre pmi.

ETHIKOS Per il Territorio APS

Salvatore Licari | Salvatore Rampello.