I Presìdi sanitari attivi sul territorio chiedono la sospensione dei provvedimenti amministrativi!

In merito alla situazione di gravissima emergenza Sociale e Sanitaria, innescata dalla Epidemia, oggi Pandemia, dovuta al Virus COVID-19, le scriventi OO.CC., intendono confermare la piena e pedissequa adesione alle scelte ed alle direttive del Governo Nazionale e Regionale, nella piena coscienza e consapevolezza che nessuna parte del SSN e del SSR possa tirarsi indietro in un momento in cui è messa gravemente a repentaglio la Salute e la stessa Vita dei Cittadini e dei Pazienti. Essendo ben coscienti di rappresentare, nel comparto della Medicina Specialistica Ambulatoriale di Territorio la stragrande maggioranza delle Strutture Sanitarie esistenti a servizio dei Pazienti, riteniamo un preciso dovere essere in prima linea al pari delle Farmacie e delle altre strutture Sanitarie, proprio per la loro capillarizzazione sul territorio, sono divenute postazione, oltre che di erogazione di prestazioni, anche di informazione, formazione e conforto per i Pazienti. Tutto ciò oggi, per forza di cose, lo stiamo facendo a “mani nude” e senza certezza alcuna, ma con la convinzione comunque che l’obiettivo primario sia quello di contribuire a sconfiggere la gravissima emergenza in cui ci troviamo, per la parte che ci compete. È un dovere che assolveremo fino in fondo in sinergia con le altre parti del SSN e del SSR. In questa situazione ci corre comunque l’obbligo di segnalare le criticità che via via percepiremo, al fine di rimuoverle velocemente come l’emergenza impone.

È di comune conoscenza il fatto che certi presìdi sanitari, assolutamente necessari, se non indispensabili nell’approccio al Paziente sono divenuti introvabili. In primo luogo mascherine e guanti, che rappresentano la prima barriera fisica nei confronti del virus, soprattutto quando si tratta di visitare un Paziente. Per tale motivo chiediamo con forza che le nostre Strutture, i nostri Operatori ed i nostri Pazienti siano tenuti in conto al momento di approvvigionare le Strutture del SSR. Inoltre, alfine di non creare equivoci sul piano operativo, si chiede un intervento sulle AA.SS.PP. territoriali, affinchè si possa rendere omogeneo il comportamento di tutti gli Operatori su tutto il territorio della Regione e si eviti il ricorso ad interpretazioni diverse, da parte delle singole AA.SS.PP., rispetto agli atti prodotti dall’Assessorato.

Si chiede in ultimo di potere affrontare le criticità, anche di carattere economico, che investiranno a breve le nostre Strutture, in considerazione del fatto che, sia per le limitazioni giustamente imposte all’accesso dei Pazienti, sia per il fatto che, a causa della permanenza in casa degli stessi, per la preoccupazione di contrarre il virus, l’accesso stesso dei Pazienti sarà irrisorio e tale da non consentire l’assolvimento dei costi obbligatori che gravano sulle Strutture, in primo luogo la remunerazione delle paghe per i nostri operatori, causando, di conseguenza, la impossibilità a dare un contributo utile sul Territorio in questa grave emergenza, se non si dovesse per tempo (fine mese) intervenire con forme di tutela del dodicesimo assegnato e se non si dovesse procedere alla immediata remunerazione delle prestazioni già rese, fino al mese di febbraio 2020. In ultimo si ritiene opportuno chiedere alla S.V., vista la attuale situazione, la sospensione, da comunicare alle AA.SS.PP., di eventuali provvedimenti amministrativi in ordine alla applicazione del DA 170 /2013 e di ogni altra materia oggetto di dibattito precedente alla emergenza. La refluenza di tale condizione rischia di mettere a repentaglio sia il posto di lavoro degli Operatori, sia l’esistenza delle Strutture stesse, con grave danno anche per i Pazienti. Per quanto sopra, chiediamo la possibilità di un confronto, nei modi e nei termini compatibili con la situazione attuale, per potere in modo organico sottoporre a livello Istituzionale le emergenze sopra sottolineate e per potere ottimizzare il nostro apporto al SSN ed al SSR in questo momento di crisi gravissima. Certi di un positivo riscontro e certi che questo attuale triste momento verrà superato nel modo migliore e nel tempo più stretto e confermandole il nostro pieno supporto, Le inviamo i nostri saluti.

AIPA Nicola Locorotondo C.I.D.E.C Elisa Interlandi C.I.T.D.S. Domenico Marasà CONFCOMM.-CONFSANITA’ Diego Genova CROAT Francesco Salerno FEDERBIOLOGI Pietro Miraglia LAISAN Filippo Cinardo SIOD Francesco Romano SBV Salvatore Gibiino