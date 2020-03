Licata, a fuoco un magazzino: distrutte 3 auto

A Licata, le forze dell’ordine stanno indagando su un incendio che ha interessato un magazzino con all’interno tre vetture in vendita, di proprietà di un uomo del luogo, rivenditore di auto.

Sul posto, una palazzina di via Palma, anch’essa di proprietà dell’uomo, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno spento il rogo. Il fatto è accaduto l’altra sera.

Indagini sono in corso per accertare le cause delle fiamme.

Nessuna pista è esclusa, anche se si propende per un corto circuito.

Ingenti i danni.