Naro, controlli dei Carabinieri sugli spostamenti (Video)

A Naro i Carabinieri sono stati impegnati su tutto il territorio con posto di controlli e hanno controllato persone e auto in movimento per la verifica se chi è a bordo stia realmente rispettando le importanti disposizioni in vigore del decreto che saranno in vigore fino al 3 aprile.

Poche auto in circolazione, e al momento nessuna denuncia a piede libero per la violazione delle disposizioni (articolo 650 del codice penale)