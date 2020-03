Porto Empedocle, chiudono gli uffici comunali non indifferibili

a seguito del DPCM 11 marzo 2020, è stata firmata l’ordinanza sindacale riguardante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus: da lunedì 16 marzo fino al 25 marzo, l’ente garantirà i soli servizi indifferibili da rendere di presenza, in modo da poter ridurre al minimo il personale come richiesto dal provvedimento governativo. Nel corso di questi giorni di chiusura, i dipendenti comunali andranno in ferie. I servizi indifferibili sono i seguenti:

 Protezione civile

 Attività di Polizia Locale

 Servizi demografici, attività urgenti di servizi cimiteriali

 Attività urgenti di Solidarietà Sociale

 Protocollo Comunale

 Attività urgenti finanziarie e tributarie

 Attività del gabinetto del sindaco e del Segretario Generale da collegare

all’emergenza sanitaria in corso

 Attività connessa all’igiene pubblica e alla raccolta dei rifiuti

 Attività connessa alla manutenzione straordinaria dei luoghi laddove sia

valutato un effettivo rischio per la sicurezza pubblica

Altro provvedimento riguardante anche l’emergenza sanitaria Coronavirus è stato l’aggiornamento tramite determina sindacale, della pianta organica del COC ( Centro Operativo Comunale di Protezione civile).

Infine con un’ordinanza sindacale si predispone la chiusura di ville, giardini e parchi pubblici fino a nuove disposizioni.

L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che saranno chiamati a garantire i servizi indifferibili e auspica un forte senso di unità della comunità empedoclina in un momento di così grave rischio.